До кінця листопада Верховна Рада Україна має намір розглянути та ухвалити скандальний законопроект «Про місто Київ – столицю України» у другому читанні.

В «УДАРі Віталія Кличка» цей документ розкритикували й назвали руйнівним для столиці та для місцевого самоврядування. У партії підкреслили, що понад два роки тому поспішний розгляд цього законопроєкту провладною більшістю був елементом протистояння голови Офісу президента з мером Кличком.

– Після розгромних висновків головного науково-експертного управління ВР, яке рекомендувало законопроект суттєво допрацювати (з чітким натяком – розробити новий), негативний висновок надала Рада Європи, яка вказала на суттєву невідповідність Європейській хартії місцевого самоврядування. Водночас Венеційська комісія навіть не розглядала цей законопроект, бо депутати монобільшості навіть не направляли офіційне прохання про розгляд

цього законопроекту, – кажуть у партії.

Так, лідер «УДАРу» Віталій Кличко у жовтні надіслав розроблений представниками парламентської більшості законопроект про столицю на розгляд Венеційської комісії та Ради Європи, щоб отримати об’єктивний висновок про якість цього документу.

Законопроект про столицю шкодить реформі децентралізації, атакує місцеве самоврядування в Україні та є спробою узаконення центральною владою політичного тиску на місцеву владу, переконані в «УДАРі Віталія Кличка».

– Сьогодні влада, борючись з головним своїм політичним конкурентом Кличком, намагається протягнути відповідний закон про Київ. Якщо завтра їм стануть не угодними мери інших міст та громад, то це розв’яже руки діяти за аналогією, – вважає «УДАР Віталія Кличка».

Законопроект, який намагаються ухвалити, має відповідати ключовим принципам демократії, а не бажанню тієї чи іншої політичної сили, наголошують у партії. Зважаючи на усі загрози запропонованого законопроєкту, «УДАР Віталія Кличка» закликає відмовитися від подальшої політизації у питанні прийняття закону про столицю та вийти на конструктивний діалог між усіма політичними силами і представниками громад країни. Партія вважає за доцільне розробити новий проєкт закону, який не буде порушувати Конституцію України та міжнародні стандарти.