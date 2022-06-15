Підрозділу ЗСУ, де служить наш земляк, боєць з Кременця Андрій Біндас, необхідний транспорт.

Аби зібрати кошти на його придбання, захисник готовий продати свої нагороди. Про це він написав на власній сторінці у Фейсбуці.

“Слава Україні! Звертаюся до всіх, в чиїх жилах тече кров групи UA+. Для мого підрозділу дуже потрібен транспорт, а саме два позашляховики-пікап та вантажний бус. Бажано дизелі. Ще не знаю де їх брати і за який кошт. Готовий виставити на аукціон свої нагороди (правда, теж не знаю як його провести). Будь-яка інформація і репост вітаються. Разом до Перемоги! Все буде Україна!!!”, – ідеться у дописі пана Андрія.

Кошти для допомоги нашим захисникам можна перерахувати за такими реквізитами:

5168 7427 2692 2267 Андрій Біндас

5167 8032 3506 2465 Зоя Карпюк

Хто, як не ми? Коли, як не зараз? Навіть невелика сума буде великим внеском у нашу майбутню Перемогу!