Про те, що в деякі аптеки Тернополя пускають по одному покупцеві, повідомила в групі “Тернопільські плітки” Наталія Швайка Репак.

Це підтвердили самі тернополяни. У коментарях бльшість містян підтримують таке рішення. Крім того, наголошують, що відстань між людьми в чергах має бути близько метра, пише МедіаТОР.

За словами тернополянки, яка сьогодні відвідала аптеку в центрі міста, черги дійсно є, тому такі заходи ізоляції потрібні. Також жінка розповіла, що їй не вдалось купити вітамін С у таблетках та захисних масок.

Тетяна Бенедига, МедіаТОР