Загинув у власному ліжку: стала відома причина трагедії на Тернопільщині

Повідомлення про загоряння житлового будинку надійшло на лінію “102” Кременецького районного відділу поліції від диспетчера служби надзвичайних ситуацій.

На місце події виїжджали рятувальники та поліційний офіцер громади. Загоряння будинку сталося в селі Івання. Після того, як пожежники загасили вогонь й зайшли до приміщення, то виявили там бездиханне тіло 37-господаря. Попередня причина пожежі – паління в ліжку.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.