Минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували дві пожежі та врятували чотири будівлі.

Так, вчора в обідню пору у селі Кривчики Вишнівецької територіальної громади виникла пожежа в господарській будівлі. Вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 98 м кв, тюки соломи, близько 3 тонн зерна та речі домашнього вжитку. Окрім того, загинули свійські тварини. Пожежу ліквідовано черговим караулом державно пожежно-рятувальної частини.

Того ж дня увечері у селі Грабовець Великогаївської громади горіла господарська будівля. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку, пів тонни кормів, покриття та перекриття на площі 40 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.