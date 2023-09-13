Загинули двоє людей: військовому з Тернопільщини присудили десять років тюрми

Суд визнав солдата з Тернопільщини визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Його засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Прокурори у суді довели, що 12 грудня 2022 року на автодорозі «Бережани-Нараїв» у Тернопільському районі 25-річний військовослужбовець у стані алкогольного сп’яніння за кермом легкового автомобіля допустив виїзд за межі проїзної частини та врізався у дерево. Внаслідок зіткнення двоє пасажирів загинули, а ще одна пасажирка отримали важкі травми.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області.