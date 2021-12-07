Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці у Чернігівській області.
Як повідомляють у ДСНС, поблизу села Брусилів Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, зіткнулися вантажний автомобіль і маршрутний мікроавтобус “Чернігів-Сосниця”.
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинуло 11 осіб. Ще 8 людей травмовано.
На місці ДТП працюють медики і рятувальники. Бійці ДСНС намагаються деблокувати людей, котрі вижили, і тіла загиблих із понівеченої маршрутки. Для деблокування залучено 10 осіб та 3 одиниці техніки.
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