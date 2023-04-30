Всесвітній День охорони праці та день пам’яті працівників, що загинули на роботі відзначають 28 квітня.

Цього дня у храмі Воздвиження Чесного Хреста відбулась панахида та молебень з вшанування пам’яті загиблих від нещасних випадків на виробництві. Участь у ній взяли представники Південно-Західного міжрегіонального управління, Тернопільської обласної ради профспілок Тернопільської обласної військової адміністрації. Після панахиди у гідропарку «Сопільче» на Алеї пам’яті загиблим на виробництві «Зелені туї», яка була започаткована 28 квітня 2010 року, висадили вісім ялин.

За словами начальника Південно-західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Богдана Сагайдака, їхня структура активно працює над поширенням інформації про організацію безпечних умов та здорового середовища на робочому місці.

– Держпраця проводить превентивну, роз’яснювальну роботу, відповідно до Постанови №303, – каже Богдан Сагайдак. – Зараз триває кампанія щодо зменшення травматизму і смертей на виробництві. Ми відвідуємо роботодавців та надаємо їм технічні консультації безпосередньо на робочих місцях. Говоримо про те, що не тільки роботодавець, а й працівник має дотримуватися трудових відносин відповідно до посадових інструкцій в межах своїх обов’язків.

Голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний додав, що кожна працююча людина повинна повернутися з роботи до сім’ї, до дітей. Тому роботодавець повинен забезпечити умови праці для найманого працівника, а працівник – дотримуватися правил норм безпеки праці.