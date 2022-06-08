Водій із Запоріжжя, що спричинив смертельне ДТП поблизу Довжанки, постане перед судом.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія, що вчинив ДТП, в результаті якого загинули двоє дорослих, травмовані двоє дітей (ч. 3 ст. 286 КК України).

За матеріалами слідства, близько 17 год 16 квітня 2022 року на трасі Тернопіль-Львів поблизу с. Довжанка автомобіль «Honda CR-V» зіткнувся з авто «Nissan Rogue».

Рухаючись прямою ділянкою автодороги, водій «Honda CR-V» не обрав безпечної дистанції між керованим ним транспортним засобом та автопоїздом, що попереду нього почав зменшувати швидкість. Уникаючи зіткнення, він виїхав на смугу зустрічного руху, по якій в цей час їхав автомобіль «Nissan Rogue».

В результаті ДТП, на місці події загинули двоє пасажирів «Honda CR-V», а двох малолітніх пасажирів «Nissan Rogue» доправили до лікарні з травмами, кваліфікованими як тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури