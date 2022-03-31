Забрали гроші і склали протоколи: поліціянти спіймали валютчика і жінку, яка придбала у нього 100 євро

Тернопільські поліцейські склали два адмінпротоколи за порушення правил валютних операцій.

Адміністративну відповідальність за статтею 162 КУпАП понесе продавець валюти та покупець.

Під час здійснення превентивних заходів співробітники Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань виявили на центральному ринку Тернополя факт незаконного обміну валюти. 56-річна жителька Тернополя придбала 100 євро у 36-річного чоловіка, надавши йому натомість гривні. Неправомірну оборудку правоохоронці задокументували.

На обох порушників поліцейські склали адмінпротоколи та вилучили у них незаконно отримані кошти. Окрім цього, тернополянка видала наявні у неї гроші, які вона могла використовувати для обміну валюти – 20 000 гривень.

Згідно санкції статті такі дії тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 8 500 до 17 000 гривень з конфіскацією валютних цінностей.

З початку дії воєнного стану тернопільські поліцейські активно протидіють незаконному обміну валюти та склали більше десяти адмінпротоколів за такі порушення. Якщо є необхідність здійснити валютну операцію, звертайтеся у банки чи офіційні обмінні пункти.