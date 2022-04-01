Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує 36-річному тернополянину, який незаконно привласнив чужий велосипед. Тепер підозрюваного судитимуть по законам військового часу.

На лінію «102» надійшло звернення від місцевого мешканця. Він повідомив, що невідома особа проникла в сушильне приміщення багатоповерхівки, звідки викрала його дороговартісне майно.

У ході розшукових заходів працівники Тернопільського районного управління поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів мешканець міста.

Викрадений велосипед правоохоронці вилучили.

Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Поліцейські звертаються до мешканців Тернопільщини та просять не забувати елементарні правила за допомогою яких ви зможете вберегти своє майно від рук невідомих осіб.

Не залишайте велосипед без нагляду, навіть ненадовго. Якщо залишаєте ровер навіть на кілька хвилин – обов’язково закріпіть його на надійний ланцюг або замок. Використовуйте як мінімум два замки.

Окрім цього необхідно зберігати всі документи на велосипед. За їх допомогою ви зможете підтвердити право власності на майно. Запишіть або краще сфотографуйте серійний номер рами, що знаходиться знизу кареточного вузла (найнижча точка рами).

А якщо вже так трапилось, що ваш велосипед вкрали, то панікувати не варто, телефонуйте на лінію «102».