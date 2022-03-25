За вчинення крадіжки двох велосипедів жителю Тернополя загрожує до 8 років позбавлення волі.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 32-річного жителя обласного центру. Зі слів чоловіка, вночі невідомий зайшов на подвір’я його господарства та викрав звідти два велосипеди, які були пристебнуті тросами.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до крадіжки транспортних засобів. Ним виявився 34-річний житель Тернополя. Велосипеди він встиг продати, поліцейські встановили покупців та вилучили у них двоколісники.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тернополянину інкримінують частину 4 статті 185 Кримінального кодексу України, яка передбачає скоєння крадіжки в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Жителям області поліцейські радять не залишати велосипеди без належного нагляду. Найнадійніше зберігати їх у квартирі, будинку чи в гаражі.

Правоохоронці також нагадують громадянам про посилення відповідальності за мародерство та інші злочини проти власності під час воєнного стану.