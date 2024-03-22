Припинення незаконних валютних операцій – одне із пріоритетних завдань у роботі працівників поліції Тернополя. Щодня правоохоронці проводять відпрацювання щодо виявлення та недопущення таких правопорушень.

Найчастіше факти незаконного обміну валюти поліцейські фіксують на центральному ринку Тернополя. У більшості випадів під час документування вказаних правопорушень люди, які купують або продають з рук валюту на вулиці, не знають, що такі дії є незаконними. Тому через свою необізнаність можуть втратити заощадження та мати проблеми з законом, зазначають у поліції.

З метою попередження таких правопорушень на центральному автовокзалі Тернополя розміщено інформаційний банер про заборону обміну валюти у стихійних обмінниках. Саме тут найчастіше «вуличні міняйли» здійснюють свою незаконну діяльність. Крім цього, у цьому місці встановлено систему відеоспостереження, яка на пряму передає відеосигнал у чергову частину Тернопільського райуправління поліції. Щойно черговий виявить на екрані спробу обміну валюти з рук, на місце події прибуде наряд поліції. Зафіксовані відеокадри будуть вважатися беззаперечним доказом порушення закону при розгляді справи у суді.

За здійснення незаконних валютних операцій передбачена адмінвідповідальність за ст. 162 КУпАП. Санкція статі передбачає покарання у вигляді попередження або штрафу – від 8500 до 17 тисяч гривень з конфіскацією усіх коштів. До відповідальності притягуються як особи, які продають валюту так і ті, хто її купує.

“Якщо є потреба купити чи продати валюту, варто звернутися до банківських установ чи обмінних пунктів, які мають ліцензії для здійснення валютних операцій. Це найпростіший, найдоступніший, а основне – легальний спосіб обміну грошей”, – наголошують правоохоронці.