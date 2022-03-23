За тиждень у Тернополі евакуювали два десятки автомобілів

Зважаючи на збільшення кількості транспортних засобів у Тернополі та населених пунктах громади, працівники управління муніципальної поліції та патрульні поліцейські щоденно здійснюють спільні заходи з розвантаження вулиць міста від автомобілів, які припарковані з порушенням ПДР та суттєво перешкоджають руху.

За допомогою сучасного програмного забезпечення-автоматизованої системи контролю за дотриманням Правил паркування працівники муніципальної інспекції оперативно реагують на порушення Правил паркування та здійснюють обстеження великої кількості вулиць міста, що в свою чергу сприяє впорядкуванню паркування автотранспорту в місті.

Так, впродовж тижня інспекторами з паркування винесено 136 адміністративних постанов та здійснено евакуацію і переміщення на арештмайданчик 24-х автомобілів.

В управлінні муніципальної інспекції нагадують:

за порушення встановлених правил зупинки, стоянки передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму 340 грн;

за ці ж порушення, якщо це створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму 680 грн.

Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте обережними на дорозі.