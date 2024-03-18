За три дні аферисти виманили у мешканців Тернопільщини майже 200 тисяч гривень

Найчастіше у пастки шахраїв потрапляють люди, які на платформі онлайн-оголошень хочуть придбати або продати товар. Попри численні застереження працівників поліції, жителі області продовжують потерпати від аферистів. Шість кримінальних проваджень зареєстрували слідчі за фактом шахрайства.

Схеми зловмисників здебільшого однакові: телефонують або пишуть продавцю товару в месенджер. Далі – погоджуються купити річ та запевняють, що оформили покупку за допомогою сервісу доставляння. Для того, щоб отримати кошти, необхідно перейти за посиланням і заповнити особисті дані та внести дані банківської картки, аби одержати оплату.

Після цього продавець переходить за надісланим ресурсом й вводить усі реквізити. Згодом шахраї запитують про код, який надійшов від банку для підтвердження операції. Як тільки аферисти отримують всю інформацію, привласнюють кошти з банківських рахунків.

Про подібну аферу заявили четверо жителів області. Вони виставили оголошення щодо продажу речей. Замість того, щоб заробити – втратили свої заощадження. У 19-річного жителя Тернопільського району шахраї виманили понад 9000 гривень, які він хотів отримати від продажу запчастин до автомобіля. З електронного гаманця 61-річного тернополянина аферисти зняли 84 000 гривень. Хотіла продати сукню 40-річна мешканка Чортківського району, натомість отримала сповіщення про списання 14 000 гривень, а у 18-річної місцевої жительки з банківського рахунку щезло 83 000 гривень.

Жертвою інтернет шахраїв можна стати не лише продаючи товар, а й купуючи його. Варто пам’ятати головне правило – передоплату можна перераховувати тільки перевіреним продавцям або післяплатою!

Виманили 3000 гривень зловмисники у двох тернополян. 28-річний чоловік хотів придбати дитячий візок, а 36-річна – плаття. Гроші надіслали, однак бажаний товар покупці так і не отримали.

Дані події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходити, аби встановити осіб зловмисників.