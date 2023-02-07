Робітника комунального підприємства «Ритуальна служба» Тернопільської міської ради визнали винним у зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 січня.

У липні минулого року чоловік шукав місця для майбутнього поховання себе і дружини. Робітник ритуальної служби, знаючи, що ділянка під могилу виділяється безоплатно, сказав, що за подвійне місце для поховання на Микулинецькому кладовищі в Тернополі треба заплатити 65 тисяч гривень. Наступного разу «клієнт» прийшов із дружиною і, оглянувши місце, передав гроші, більшість із яких виявились імітаційними купюрами.

Обвинувачений не обіймав керівної посади, а в його обов’язки входила лише підготовка місця для поховання — копання ями, зачистка ями під захоронення після виїмки ґрунту, сформування могили після захоронення. Вважається, що гроші він отримував за вплив на керівника ритуальної служби.

У подальшому між викритим на корупції працівником і прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.

Суд призначив узгоджене покарання у вигляді 42,5 тисяч гривень штрафу.