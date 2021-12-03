Рішення міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом привели у відповідність до Постанови Кабміну від 24 листопада.

Деякі із раніше встановлених обмежень скасували, натомість встановили на території Тернопільської громади вимоги, які забороняють діяльність, якщо працівники закладів не мають ковід-сертифікатів, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання.

На засіданні прийнято рішення відмінити вимогу щодо часового обмеження проїзду у громадському транспорті для пенсіонерів за віком. Із 4 грудня вони можуть користуватися правом безкоштовного проїзду упродовж всього дня. А з 6 грудня у громадському транспорті збільшать кількість пасажирів. Кількість сидячих місць можна буде доповнювати ще 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

Контролюючі органи продовжать перевіряти заклади торгівлі, громадського харчування та розважальні. Міський голова Сергій Надал нагадав, що ніхто не відміняв вимогу розмежування потоків покупців на вхід-вихід, проводити температурний скриніг, контролювати, щоб всі відвідувачі були в масках і мати у наявності антисептики. І порадив поліції під час вхідних здійснити перевірки та накладати штрафи за порушення.

Начальник Тернопільського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області Сергій Осадця зауважив, що у випадку виявлення невакцинованих осіб у розважальних закладах на власників складатимуть відповідні протоколи.

– Ми з розумінням ставимось до роботи розважальних закладів, – каже Сергій Осадця. – Але продовжують траплятися випадки коли працівника поліції не пускають в той чи інший заклад для проведення перевірки карантинних вимог. Тому, якщо немає розуміння, то буде біля кожного закладу стояти наряд, і після шостого грудня, коли всі відвідувачі також мають бути вакциновані, при виявлені 1-2 відвідувачів невакцинованих, буде автоматично складений протокол. Ніхто силові методи застосовувати не буде, але буде реакція у встановленому законом порядку.

У прийнятому рішенні штабу також вказано, що наявність ковід-документів у відвідувачів має перевіряти відповідальна особа суб’єкта господарювання, що надає послуги в сфері обслуговування чи розваг. Вони мають зчитувати QR-код мобільним додатком «Дія», окрім іноземних сертифікатів про щеплення. Без перевірки та зчитування ковід-сертифікат не вважається наданим та перевіреним.