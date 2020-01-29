Перевищення швидкості – одне з найбільш частих порушень на автошляхах області. Тільки цього місяця патрульні зареєстрували дев’ятсот таких порушень.

Покарання за перевищення швидкості залишається незмінним, – зазначає речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига. У разі перевищення швидкості на 20 км., передбачений штраф 255 грн.; якщо перевищення сягає 50 км, стягнення удвічі більше.

890 порушників швидкісного режиму ризикували своїм життям та життям інших учасників дорожнього руху. Саме стільки постанов винесли патрульні Тернопільської області від початку року на водіїв, що полюбляють проїхатися “з вітерцем”. 826 з них отримали штрафи 255 гривень, за те, що перевищили швидкість більш як на 20 км/год, за це передбачена відповідальність за ч.1 ст.122 КУпАП. 64 водії сплатять за своє порушення 510 гривень, адже вони перевищили швидкість на понад 50 км/год, а за таке порушення передбачена відповідальність ч.3 ст.122 КУпАП. Варто пам’ятати, що навіть незначне перевищення швидкості руху може спричинити дуже серйозні наслідки.

Більшість смертельних аварій пов’язані з перевищенням швидкості, – наголошують у поліції. За словами патрульних, смертельно-небезпечним може стати навіть несуттєве перевищення на 10 км/год. А ось зниження швидкості помітно скорочує ризики загибелі та травмування.

Софія Романська