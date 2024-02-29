У Бучачі помер 49-річний житель Чортківського району, якого без свідомості доправили до місцевої лікарні з території ТЦК.

Це трапилося сьогодні, 29 лютого, близько 7 години ранку. Про інцидент повідомив черговий лікар.

Через цей випадок жителі Бучача влаштували протест. Люди вимагають справедливого розслідування. Ситуацію прокоментував начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. За його словами, за цим фактом розпочате кримінальне провадження.

«Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з приміткою «природна смерть». В рамках розслідування цього кримінального провадження буде проведена повна, всебічна та об’єктивна перевірка з метою з’ясувати обставини смерті чоловіка. Слідчі опитують свідків, очевидців події, медиків, родичів потерпілого. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. Остаточну інформацію повідомлю вам додатково після з’ясування всіх обставин події».

За попередніми даними, медики діагностували в чоловіка напад судом, чоловік був хворим на епілепсію. Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не виявили.