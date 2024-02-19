За дві пляшки краденого алкоголю мешканець Тернопільщини може сісти на десять років

Згідно зі статистикою, в стані алкогольного сп’яніння люди більш схильні до вчинення різноманітних злочинів, а результат цього – кримінальна відповідальність.

На лінію «102» надійшло повідомлення від жінки 1979 року народження про грабіж. Вона повідомила, що у приміщення магазину зайшов нетверезий чоловік і викрав дві пляшки алкогольного напою. На зауваження продавця зловмисник не реагував. Він вийшов з торгового закладу та розпивав крадене.

Як з’ясувалося, грабіжником виявився 30-річний мешканець одного із сіл Чортківського району. Раніше до кримінальної відповідальності чоловік не притягався.

Слідчі дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.