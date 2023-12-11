Правоохоронці закликають громадян бути обачними під час купівлі транспортних засобів онлайн. Найбільших втрат найчастіше зазнають ті, хто вирішує придбати автомобіль за привабливою ціною з Європи.

Мешканець Кременецького району вирішив купити автівку. Він знайшов вигідну пропозицію в мережі Фейсбук та зв’язався з продавцем. Аферист запевнив, що вже декілька років працює з фірмою закордоном та пообіцяв пригнати іномарку. Умовою додаткової гарантії для придбання – була передоплата за різні послуги. Потерпілий перерахував майже 90 000 гривень і став чекати на авто. Однак оголошення зникло, а продавець перестав виходити на зв’язок. Транспорт так і не знайшов свого власника.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Працівники поліції наголошують як уберегтися від шахраїв: