З приводу одного містечкового затримання

Новина мала б ніби навіть шокувати,

Тим більше, якщо ситуацію в країні врахувати:

НАБУ і САП в Тернополі патріотичному взяли – і керівного голову за щось схопили,

А разом з ним – двох тезок моїх теж “накрили”

Не просто так затримали – за вигоду неправомірну

На суму з багатьма нулями – й виглядає це цілком, як кажуть, достовірно,

Хоч заволали однодумці, що, мовляв, людину “взяли” безневинну

Через його позицію свідому і активну –

Скажу як скептик і затятий песиміст:

У мене в день скоромний і в різдвяно-великодній піст

Одягнені у вишиванку клятви і позірні про народ турботи

Стабільно викликають приступи нудоти і блювоти,

А фото можновладців у газетах вірнопідданих й ура-патріотичні фрази

Вже спричиняють стан середній поміж злістю й сказом

І не лише у мене – он коментарі на сайтах прочитайте,

А заразом – і вкотре вже дізнайтесь,

Що можна “Слава Україні!” голосніше за усіх кричати

І паралельно – дуже добре про свою кишеню дбати,

Ці речі дві в умовах українських (і тернопільських) цілком сумісні

І зайвий раз доводять наше лицемірство,

Але з усім цим ми збираємось в страшній війні перемогти?

І на Росії трупі “Ще не вмерла…” затягти?

Ти, Україно, хочеш ворога здолать брехнею?

Ти ж знаєш, що буває з тими, хто товаришує з нею…