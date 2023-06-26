Новина мала б ніби навіть шокувати,
Тим більше, якщо ситуацію в країні врахувати:
НАБУ і САП в Тернополі патріотичному взяли – і керівного голову за щось схопили,
А разом з ним – двох тезок моїх теж “накрили”
Не просто так затримали – за вигоду неправомірну
На суму з багатьма нулями – й виглядає це цілком, як кажуть, достовірно,
Хоч заволали однодумці, що, мовляв, людину “взяли” безневинну
Через його позицію свідому і активну –
Скажу як скептик і затятий песиміст:
У мене в день скоромний і в різдвяно-великодній піст
Одягнені у вишиванку клятви і позірні про народ турботи
Стабільно викликають приступи нудоти і блювоти,
А фото можновладців у газетах вірнопідданих й ура-патріотичні фрази
Вже спричиняють стан середній поміж злістю й сказом
І не лише у мене – он коментарі на сайтах прочитайте,
А заразом – і вкотре вже дізнайтесь,
Що можна “Слава Україні!” голосніше за усіх кричати
І паралельно – дуже добре про свою кишеню дбати,
Ці речі дві в умовах українських (і тернопільських) цілком сумісні
І зайвий раз доводять наше лицемірство,
Але з усім цим ми збираємось в страшній війні перемогти?
І на Росії трупі “Ще не вмерла…” затягти?
Ти, Україно, хочеш ворога здолать брехнею?
Ти ж знаєш, що буває з тими, хто товаришує з нею…