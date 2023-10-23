З квартири тернополянки винесли велику суму грошей, поки вона поралася на кухні

Через власну безпечність потерпіла від рук злодія жителька обласного центру. Жінка займалася своїми справами на кухні, а вхідні двері квартири були незамкненими. За цей час невідома особа викрали з однієї із кімнат 47 000 гривень.

На лінію 102 звернулася 66-річна тернополянка. Пенсіонерка розповіла, що з її квартири зникли заощадження – 47 тисяч гривень. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, жінка на деякий час залишила незамкненими вхідні двері. А в цей час займалася своїми справами на кухні. Коли ж звільнилася, то помітила, що двері до інших кімнат відчинені і хтось відчинив шафу, де зберігала заощадження. Пенсіонерка кинулася до сховку – а там порожньо.

Поліцейські здійснюють слідчо-оперативні заходи, аби встановити особу, чи осіб, причетних до крадіжки грошей