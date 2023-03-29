З’їхав у кювет і врізався в дерево: водій отримав важкі травми у ДТП

З тяжкими тілесними ушкодженнями до реанімації Чортківської лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 43-річного чоловіка.

Житель села Яблунів, керуючи автомобілем марки Chevrolet Aveo, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія трапилася 28 березня близько 15:30 у місті Копичинці. При виїзді на місце пригоди слідчо-оперативної групи стало відомо, що чоловік не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та після цього врізався у дерево.

Водія госпіталізували до лікарні. Триває слідство згідно зі статтею 286 ККУ.