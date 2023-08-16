З бюджету Тернополя додатково виділили кошти на поховання Героїв, які загинули на війні

З міського бюджету додатково виділено кошти на поховання Героїв, які загинули на війні.

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про виділення додаткових коштів з міського бюджету на поховання полеглих захисників та захисниць України у російсько-українській війні.

Виділені кошти також буде спрямовано на державну та протокольну атрибутику (встановлення пам’ятного знаку та флагштоків з Державним прапором України). Загальна сума коштів, яку виділено з бюджету міста, складає 302 922 грн.

Від початку війни міська рада виділяє кошти на поховання Героїв, які загинули, обороняючи Україну. Вічна пам’ять полеглим захисникам.