Наближає перемогу завдяки своєму таланту. Святославу Крупі лише 15 років, а його малюнки вже ілюструють книгу Ольги Кобилянської “Апостол черні”.

Хлопець займається малюванням уже декілька років. І коли в Україні почалась повномасштабна війна, допомагати вирішив своїми малюнками. А саме продавати їх. За першу свою роботу вже отримав 100 доларів та перевів на рахунок благодійного фонду Притули, повідомляють Т1 Новини.

Першу картину на продаж Святослав малював декілька тижнів. Хлопець працює виключно у “графіці”. А це доволі кропітка техніка вимагає надзвичайного зосередження та точності, адже один невірний штрих і картину зіпсовано, розповідає Святослав. У цієї роботи назви немає. Проте, додає хлопець, намалювати її підштовхнули позитивні українські новини.

Святослав вже намалював другу свою роботу на продаж, також на воєнну тематику. Назва “Раби ХХІ століття”. Яскраво показує всю суть російського народу, розповідає хлопець. Як можна придбати картину юного художника — дивіться у сюжеті.