Юних науковців з Тернопільщини відзначили на міжнародному конкурсі. ФОТО

Нагороди Міжнародного фестивалю інженерії, науки та технологій «I-FEST» отримали двоє слухачів Тернопільського обласного відділення МАН України. Юні дослідники представляли Тернопільщину в складі національної збірної команди.

Конкурс наукових проектів проходив з 22 по 28 березня у Туніській Республіці у місті Махдія, що на Африканському континенті. Цьогоріч у ньому взяли участь майже 300 осіб із більше ніж 30 країн світу.

Учні із Тернопільщини на конкурсі виграли срібну медаль та почесну нагороду. Так, слухач Заліщицької філії Тернопільського обласного відділення МАН України, учень 10 класу Заліщицької державної гімназії Іван Савчинський зайняв друге місце. А слухачку Тернопільського обласного відділення МАН України, ученицю 10 класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Анастасію Романів відзначили почесною нагородою.

Фото зі сторінки департаменту освіти і науки ТОВА