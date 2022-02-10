Проект для дівчат під назвою “Я — справжня” реалізовують у благодійному фонді “Карітас”. Юні тернополянки вчаться піклуватися про красу, здоров’я та розвивають власні здібності і таланти.

Щотижня дівчата отримують необхідні знання, досвід та позитивні емоції від фахівців. Заняття з красномовства провела Емілія Монастириська. Учасниці курсу дізналися, як спілкуватися переконливо, виразно та грамотно.

“Говорити — це про наших юних учасниць проекту “Я — справжня”. А от говорити переконливо, виразно, грамотно — це про ораторське мистецтво. Манера мовлення – одна з найважливіших особливостей людини. Від того, як людина розмовляє, якими словами та у якій манері висловлює свої думки, значно залежить, яке враження складеться про неї в інших”.

Додамо, проект “Я — справжня” розпочали у Тернополі торік. Його організовують працівники проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю».