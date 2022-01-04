Дорожньо-транспотна пригода сталася близько другої години ночі 3 січня поблизу села Горішня Слобідка Монастириської територіальної громади Чортківського району.

Як повідомили у ДСНС, водій автомобіля ВАЗ-2106, 1970 року народження, житель села Швейків Монастириської територіальної громади, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди на місце події залучався черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. За допомогою спеціального обладнання співробітники ДСНС деблокували одного з потерпілих, юнака 2002 року народження, та передали працівникам екстреної медичної допомоги. З діагнозом “ЗЧМТ, церебральна кома” чоловіка госпіталізовано в КНП “Монастириська міська лікарня”.