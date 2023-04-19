Відомий політик з Тернопільщини, колишній народний депутат Олег Барна таки загинув на фронті. На жаль, трагічну звістку підтвердили офіційно.

Про це годину тому повідомив лідер партії “Європейська Солідарність”, експрезидент України Петро Порошенко.

“Молилися, що це помилка. Що Олег поранений, але живий. На жаль…

Сьогодні підтвердили. Oleg Barna загинув. Західна частина Павлівки. 68 ОЄБр. Другий бат. Довго просився в штурмову групу. Тому йшов на штурм один із перших. Вів вогонь з дистанції один-три метра. Кульове поранення в шию.

Командир сказав про нього: «Йшов як доброволець, відчайдушно, загинув героїчно».

Ми пам’ятатимемо завжди твій подвиг, мій дорогий друже…

Нам тебе дуже не вистачає. Справжнього українця, справжнього патріота, справжнього друга.

Вічна слава Герою”, – написав Порошенко.

До свого 56-річчя Олег Барна не дожив всього один день, адже його день народження – 18 квітня. За словами брата загиблого, Степана, тіло ще не евакуювали з поля бою.

Вічна пам’ять Герою…