Їздили на “Лексусі”, жили в готелях: у Тернополі спіймали банду домушників. ФОТО, ВІДЕО

Двох осіб, причетних до квартирних крадіжок у Тернополі, викрили та затримали оперативники краю.

Впродовж тривалого часу працівники карного розшуку, спільно із слідчими проводили заходи щодо встановлення осіб, які обкрадали квартири тернополян. Затримали злодіїв “на гарячому” правоохоронці спільно із бійцями спецпідрозділу КОРД.

Три крадіжки зареєстрували поліцейські 19 лютого. Під час огляду місця події експерти зауважили, що жертвами злочину ставали мешканці перших та других поверхів. В усіх випадках до помешкань невідомі проникали шляхом віджиму металопластикових вікон і, як правило, у робочий час. Брали гроші та золото.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами оперативники встановили ймовірних підозрюваних – це жителі Одеської області. Усі раніше судимі за майнові злочини.

Жертвами цих осіб стали мешканці інших регіонів. Чоловіки на день-два заїжджали в область, двоє проникали до середини, обкрадали житло та їхали далі. Ночували чоловіки у готелях.

До приїзду “домушників” поліцейські Тернопільщини були готові. Саме після крадіжки на бульварі Данила Галицького, їх затримали згідно із статтею 208 КПК. Перевіряють слідчі причетність цього дуету і до інших квартирних крадіжок, вчинених у Тернополі.

Жителям Одещини оголосили підозру згідно із ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура. Триває слідство.