На Донеччині поєднали долі боєць з Тернополя Мар’ян та його кохана Ірина.

Романтичну історію створення нової української сім’ї опублікували на сторінці 44-ї артбригади, де проходять службу молодята.

“На свою службу вона проходила попри його бліндаж. Він щоранку пригощав її кавою. Очікуючи, запалював примус, готував заварну і завжди мав до кави шоколад. Чорний – такий, як вона любить. Поки колеги по службі ще відпочивали, вони, смакуючи каву, спілкувалися про все на світі. І це були найкращі, найтепліші осінні ранки, які давали надію і настрій на цілий день. Так зароджувалися щирі почуття.

Вона в житті пережила чимало гіркоти і зневіри. Здавалось би, уже ніхто ніколи не достукається до її серця, та гірчинка десь розчинялася у каві з шоколадом, а душа огорталася теплом, залишаючи лише солодкий післясмак.

Найперше, що зачарувало його – це почуття вдячності в її очах, а її – його турбота. Сьогодні вони поєднали свої долі в одному із РАЦСів на Донеччині.

Найближчим часом їхнім спільним домом буде бліндаж, який викопував Мар’ян із побратимами.

Найближчою мрією – визволити рідну землю і будувати своє гніздечко у щасливій країні.

Ми щиро вітаємо Мар’яна і Ірину з одруженням і створенням нової сім’ї! Будьте один для одного опорою, сильним плечем, а любов нехай міцніє з кожним роком. Цінуйте кожну хвилину, проведену разом! Всіх благ вам, достатку, мирного неба, безхмарного щастя і нехай усі ваші мрії здійснюються!“.



