Електрика вимикається – вмикаються генератори. Попри те, що ці прилади дають світло, вони ж і несуть загрозу.

На жаль, в Україні вже зафіксовані випадки травмування і загибелі людей під час порушення правил експлуатації переносних джерел живлення.

Щоб не сталося біди – суворо дотримуйтеся елементарних правил безпеки під час використання! На цьому наголошують в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Основні правила використання генераторів:

• Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі! НЕ МОЖНА встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.

• Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів! Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.

• Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі).

Неухильно дотримуйтеся правил пожежної безпеки! Відповідальність – рятує життя! Бережіть себе, оточуючих та своє майно!