“Йдуть найкращі”: під Бахмутом загинув історик і краєзнавець з Тернопільщини

Велика втрата для України. На війні загинув мешканець Лановець Сергій Лисак.

Боєць загинув у Донецькій області, боронячи рідну землю.

Сергій Лисак був старшим навідником гранатометного відділення. Йому було 48 років.

Про важку втрату повідомили у Кременецькій військовій адміністрації.

Як повідомили у Лановецькій громаді, Сергій Лисак вважався зниклим безвісти від 4 грудня.

“Краєзнавець та щирий патріот боровся за волю і незалежність України і під час антитерористичної операції, тож з початком повномасштабного вторгнення без вагань пішов боронити рідну землю.

Тепер Герой захищає нас з небес. Вічна і світла йому пам’ять!”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.

Співчуття з приводу важкої втрати висловив відомий краєзнавець, журналіст, історик Віктор Уніят.

“Як знову боляче… Щирий Друг, справедливий, мудрий… Йдуть найкращі… А які голи забивав, здавалося з нічого, за Його навчання істфак був 3 рази чемпіоном з футболу серед факультетів педуніверситету… Слів нема… 21 грудня святкували б Твоє День народження… Тані, рідним, родинні співчуття… пробач мене за все, Друже…”.