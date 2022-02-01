Якийсь маніяк: злодій виніс з торгового центру пожежний рукав, раніше він поцупив їх десяток

У вчиненні крадіжки пожежного обладнання співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 40-річного жителя обласного центру. Речовий доказ, який чоловік мав намір продати, оперативники у нього вилучили.

Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських від приватного підприємця. В обідню пору з торгового центру, що на вулиці Живова, невідома особа викрала пожежний рукав. Сума збитків – понад 1800 гривень.

На місці події правоохоронці встановили, що зловмисник пошкодив металевий ящик і витягнув звідти засіб для гасіння пожеж. Оперативно розшукати особу, причетну до протиправного, допомогли камери відеоспостереження.

Зловмисником виявився 40-річний житель Тернополя. Як виявилося, чоловік декілька років тому вчинив серію аналогічних злочинів у Тернополі – з різних торгових закладів викрав близько десяти пожежних рукавів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у інше приміщення чи сховище). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.