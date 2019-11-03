На 30 жовтня 2019 року роботодавці області подали у службу зайнятості Тернопільщини 62 вакансії електромонтерів різної спеціалізації.

А саме: з експлуатації розподільних мереж; з обслуговування електроустановок; з обслуговування підстанції; з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування; з ремонту та обслуговування електроустаткування; з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування; контактної мережі; лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення; охоронно-пожежної сигналізації; лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі. Своїм працівникам вони готові платити до 10 000 гривень.

Такі фахівці потрібні у Тернопільському, Теребовлянському та Чортківському районах Тернопільської області.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування можна здобути в Борщівському агротехнічному коледжі, Тернопільському центрі професійно-технічної освіти; електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж – в Тернопільському ВПУ сфери послуг і туризму, Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання проводиться за груповою або індивідуальною формою від 3,5 до 5 місяців. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії.

До слова, фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо Вас зацікавили вакансії, за більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості чи Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.