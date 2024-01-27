Ставки на спорт – чудова можливість для тих, хто любить азартні ігри, але хоче мати стовідсоткові гарантії щодо того, що заклад не підтасовує результати. Для вболівальників це ще й гарна нагода додатково підвищити інтерес до спортивної події. Серед численного переліку БК онлайн, що оперують в усьому світі і доступні українцям завдяки інтернету, слід обирати букмекерські контори, які працюють в Україні легально – це дає гарантії дотримання прав споживача.

До 2020 року сфера спортивних ставок в Україні не регулювалася ніяк – окремі БК відкривали навіть наземні відділення, але їх не можна було притягнути до відповідальності за несправедливу гру. Крім того, на таких підприємців інколи звертали увагу правоохоронці у зв’язку з несплатою податків – букмекер будь-коли міг закритися, так і не виплативши ваш виграш.

У серпні 2020 року було прописано законодавчу базу для ліцензування провайдерів азартних ігор – букмекери отримали можливість діяти законно, з доступом до реклами на будь-якому рівні й очевидним підвищенням довіри з боку споживачів. Натомість гравці отримали гарантії того, що на БК можна ефективно поскаржитися в разі невиконання адміністрацією користувацької угоди.

У цій статті ми розглянемо букмекерів, що одержали ліцензію від профільного регулятора – КРАІЛ. Зауважимо, що БК Паріматч, котра свого часу дуже пишалася статусом першої легальної контори України, на разі такого статусу позбавлена – держава підозрює компанію в занадто тісних зв’язках із країною-агресором.

Favbet

За умови відсутності такого іменитого конкурента, як Паріматч, однозначним лідером ринку стала Фавбет. Оператор існує з далекого 1999 року, і заснований був саме в Україні. У подальшому контора, що свого часу носила назву «Фаворит», зуміла розгорнути чималу мережу наземних закладів, а сам бізнес зумів стати міжнародним, вийшовши на ринки Білорусі (діяльність припинено на початку 2022 року), Румунії та Хорватії.

Свого часу Favbet мала проблеми з українським законодавством, але то було до запровадження процесів легалізації. У 2021 році компанія однією з перших легалізувалася, щоби спокійно працювати на ринку, котрий завжди був для неї основним. Очевидному лідерству БК посприяло те, що вона ще до отримання ліцензії активно працювала над власною впізнаваністю – була, зокрема, партнером київського Динамо та УПЛ, робила соціальні проєкти, а зараз співпрацює з донецьким Шахтарем та житомирським Поліссям.

Популярності легальної Фавбет сприяє не тільки впізнаваність бренду та порівняно мала конкуренція, а ще й активна робота над подальшим просуванням себе – рекламою цієї БК в Україні переповнене буквально все, що хоч трохи дотичне до спорту. У гравців нема особливих підстав для критики цього букмекера – він пропонує хорошу лінію з масштабним розписом та послуги онлайн-казино.

Vbet

Цей букмекер до недавнього часу в Україні не був відомим, хоча існує вже понад 20 років. Причина проста: це іноземна, а саме вірменська компанія. У далекому 2003 році вона була заснована під назвою Vivaro як один наземний гральний салон у Єревані. Гарячі кавказці швидко оцінили розвагу, що надає яскраві емоції – бізнес став прибутковим, БК покрила мережею наземних закладів усю рідну країну, запустила сайт, а згодом почала прориватися на іноземні ринки.

Як онлайн-оператор Vbet була доступною українцям і раніше, проте не мала впізнаваності. У 2020 році букмекер створив український підрозділ сайту, а в 2021 році став титульним спонсором Української Прем’єр-ліги (залишається ним і досі) та легалізувався. Сьогодні ця БК співпрацює з цілою низкою українських футбольних клубів – Динамо, Чорноморцем та іншими.

Контора, як титульний спонсор, активно рекламується під час матчів УПЛ, але за впізнаваністю все одно сильно відстає від лідера Фавбет. Що стосується функціоналу, то Vbet і сама могла би претендувати на лідерські позиції в нашій країні.

GGBet

Після позбавлення Паріматч ліцензії на українському ринку спортивних ставок півтора року було лише два легальні гравці, згадані вище. Їхню компанію у серпні 2023 року розбавив GGBet – букмекер, який навряд чи претендує на лідерство, проте обов’язково матиме власну аудиторію. Особливість цієї компанії, заснованої у 2016 році, полягає в тому, що вона робить акцент саме на кіберспорті. Класичні види спорту в лінії ГГБет представлені дуже обмежено, зате кіберспортивна лінія вражає. До того ж, майже всі події супроводжуються відеотрансляціями, а акції та турніри розробляються саме під топові змагання з LoL, Dota 2, Counter-Strike. Зараз частка букмекера на ринку є вкрай невеликою, і бренд лишається маловідомим, проте очікуване зростання популярності дисциплін, де спортсмени сидять за комп’ютерами, підвищує шанси контори на загальний успіх.