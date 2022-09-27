Промокоди – досить популярна практика бонусних заохочень в українських ліцензованих онлайн казино. Не є винятком і Elslots casino. Програма подарунків для гравців від цього ігрового клубу реально вигідна, з умовами отримання бонусів можна ознайомитись на офіційному сайті клубу. Промокоди від казино Ельслотс детально описані на сайті з оглядами https://casino-support.org/ua/casino-bonus/promocod-elslots-casino/. Будь-який з них дає можливість активувати додаткові подарунки з обмеженим часом дії.

Яке заохочення сховано під промокодом?

Під спеціальною комбінацією літер і цифр може приховуватись додатковий подарунок для азартного гравця. Це можуть бути:

фріспіни для популярних онлайн слотів;

додаткові грошові винагороди за внесений депозит;

збільшений відсоток кешбеку.

Особливістю промо кода є те, що він має обмежений термін дії та власні умови використання. Також необхідно відіграти отримані за допомогою цього заохочення гроші за вейджером. Гравець не отримує «кота у мішку», адже кожен бонус-кодом супроводжується чітким описом умов його активації і правил використання. Скористатись пропозицією чи ні, вирішує тільки геймер.

Де знайти щасливий бонус-код

Зазвичай гравці знаходять промокоди кількома шляхами:

Через розсилку по СМС або електронній пошті, зазначених під час реєстрації На сторінках пабліків казино у соціальних мережах На сайтах з оглядами та рейтингами кращих клубів, чи на сайтах-партнерах.

Це можуть бути бонуси, що діють певний період (день, тиждень, місяць), або подарунки до якоїсь знаменної дати. Зустрічаються і довготривалі пропозиції. Як, наприклад, 25 фріспінів у слоті Book of Ra (для нових гравців).

Як активувати код

На офіційному сайті казино Ельслотс розроблений простий алгоритм, для активації бонусу за промокодом гравцеві потрібно:

Скопіювати знайдений або отриманий бонус-код. Увійти до особистого кабінету на веб-сторінці онлайн-клубу. Вставити код у спеціальне поле в розділі «Промо». Підтвердити дію.

Заохочення буде нараховано миттєво. Користувач повинен виконати усі правила відіграшу отриманих за цим бонусом грошей, інакше він буде автоматично анульований.

Як грати з промокодом в казино

Бонус за промокодом має особливі умови відіграшу. Це вейджер, строк дії, необхідність внесення мінімального депозиту чи розмір фіксованої ставки (для фріспінів). Перед активацією гравець повинен уважно ознайомитись із правилами використання подарунка. В описі будуть зазначені ігрові автомати для відіграшу та умови виводу виграшів. На всі подарунки за промокодом розповсюджуються стандартні бонусні умови: зарахування на додатковий рахунок до повного відіграшу, неможливість переведення його в готівку до виконання умов вейджеру та інші. Ознайомитись із усіма правилами промоції можна на сайті Ельслотс казино. Гру на бонуси розпочинають одразу після їх нарахування. Робити ставки пропонується з ПК або телефону (у мобільній версії сайту). Виграшні ставки будуть зараховуватись на бонусний рахунок до виконання умов вейджера. Презент, отриманий за промокодом, зазвичай має обмежений строк дії – від 3 до 7 днів. У разі невиконання умов відіграшу і подарунок, і виграші за ним будуть скасовані.