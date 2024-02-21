Як вибрати механічну клавіатуру у 2024 році

Геймери віддають перевагу механічним клавіатурам. Вони забезпечують явне відчуття натискання, що допомагає швидко реагувати на ситуацію під час гри. Завдяки тактильному відгуку не потрібно докладати більше зусиль, щоб упевнитися, що кнопка дотиснута. На відміну від мембранних моделей, ігрові механічні клавіатури мають під кожною кнопкою спеціальний перемикач та пружину.

Виробники геймерської комп’ютерної периферії пропонують різні моделі механічних клавіатур. Можна вибрати варіант з можливістю програмування окремих клавіш, вбудованою пам’яттю та іншим функціоналом. Отже, на що варто звернути увагу? Розповідаємо далі.

Дизайн та підсвічування клавіш

Часто ігрові клавіатури мають грубий та агресивних зовнішній вигляд, завдяки чому створюють відповідний настрій перед сеансом. Просте стримані геймери можуть знайти варіант з лаконічним дизайном — такі моделі теж є у продажу. Тим, хто полюбляє віртуальні змагання у вечірній час, сподобається функція підсвічування клавіш.

Тип перемикачів

Виробники випускають такі моделі:

зі звуковим клацанням;

з тактильним відгуком;

з різною жорсткістю ходу;

з різною висотою клавіш.

NKRO та Anti-ghosting

Ці терміни визначають ключові функції ігрових клавіатур.

NKRO

Це кількість клавіш, які можна натискати одночасно, сигнал з яких клавіатура здатна сприймати і передавати на ПК. У моделях з такою функцією не виникає проблем, коли пристрій вводу не може обробити кілька одночасних натискань. Можна натискати відразу три і більше клавіш.

Anti-ghosting

Це значить, що клавіатура «розуміє», коли попередню клавішу відпустили, а іншу вже натиснули, і не трактує швидке натискання як комбінацію.

Виробник

Щоб не розгубитись серед великого асортименту моделей, які представлені на ринку, можна орієнтуватися на такі бренди.

Razer

Razer — це лідер комп’ютерної периферії геймерського сегменту. Клавіатури відрізняються безліччю функцій і стильним дизайном. Незалежно від того, яку модель ви шукаєте: бездротову або дротову, повнорозмірну чи мініклавіатуру, — серед асортименту Razer ви знайдете те, що вам потрібно.

HyperX

Механічні ігрові клавіатури HyperX задовольняють запити найвимогливіших геймерів. У каталозі бренду представлені пристрої без цифрового блоку, розроблені під шутери від першої особи, периферія з яскравим підсвічуванням та інші спеціалізовані моделі для кіберспорту.

Asus

Ігрові клавіатури розраховані на інтенсивне використання та великі навантаження протягом тривалих ігрових сесій. Окремі моделі дозволяють виконувати налаштування та програмування клавіш.