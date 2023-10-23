Бездепозитні бонуси казино для українських гравців: як отримати?

Багато казино заохочують нових клієнтів різними вигідними пропозиціями. Геймери можуть отримати бездепозитний бонус за реєстрацію на https://www.best-casino-bonuses.com/, а також за верифікацію акаунту, підтвердження пошти та номера телефону, встановлення додатка та інші дії. Для кожної пропозиції передбачені умови отримання та відіграшу, які треба враховувати.

Умови отримання бездепозитного бонусу

Єдине правило для всіх, щоб отримати бездепозитні бонуси за реєстрацію в Україні з виводом − мати зареєстрований акаунт. Інші умови відрізняються в залежності від правил бонусної програми. Можуть бути вейджерові вимоги, встановлені обмеження за часом та лімітами. Також знадобиться верифікувати обліковий запис люби доступним способом.

Бонуси за реєстрацію та верифікацію

Першим заохоченням може стати бездепозитний бонус за просту реєстрацію відразу на рахунок із виводом. Така пропозиція діє при відкритті акаунту. Отримати бездеп за реєстрацію можна від казино та його партнерів, частіше по промокоду. Перед прийняттям бонусу рекомендовано ознайомитись з умовами отримання та відіграшу.

Деякі казино надають не тільки бездепозитні бонуси за реєстрацію з виводом, але й за ідентифікацію. Пройти процедуру можна трьома шляхами:

завантажити на сайті чи відправити поштою необхідні копії документів;

через державний портал Дія;

через Bank ID.

Швидше за все ідентифікувати акаунт в застосунку Дія, просканував QR-код.

Бонуси за підтвердження номера телефону або email

Деякі клуби пропонують бонусні гроші за реєстрацію з виводом за підтвердження пошти чи номеру телефону. Для їх отримання достатньо зареєструватись, дочекатись повідомлення з кодом підтвердження в СМС чи в листі на email. Потім потрібно ввести код в спеціальне поле. Після цих дій кошти з’являться на бонусному рахунку.

Бонуси за встановлення додатка

Бездепозитні бонуси (Україна) можна отримати за встановлення додатка. Для цього достатньо завантажити ПЗ на мобільний пристрій та авторизуватися в акаунті, або відразу пройти реєстрацію у смартфоні чи планшеті.

Також бездепозитний бонус (Україна) можуть нараховувати з нагоди різних свят та на день народження. Такі подарунки мають обмежений час дії та можуть мати різні умови відіграшу, прописані в правилах чи в приватній розсилці.

Що ще потрібно знати про отримання бездепозитних бонусів

Гравці, що планують використати бездепозитний бонус, повинні ознайомитися з деякими умовами нарахування.

Надаючи бездепозитні бонуси за реєстрацію та інші дії, казино обмежують час активації, що треба враховувати при отриманні. Якщо пропонують декілька бонусів на вибір, краще вибрати варіант без відіграшу або з більшим часом на виконання умов.

Бонуси, частіше за все, необхідно відігравати з вейджером. Наприклад, якщо отримано в казіно бонус за реєстрацію 100 грн, а вейджер становить х20, необхідно зробити ставки на загальну суму 2000 грн, після чого кошти переведуть на основний рахунок.

Також треба враховувати ліміт на розмір бонуса. Наприклад, він становить х10, а отримано 200 бонусних гривень. Припустимо, що після виконання вейджерових умов геймер заробив 3000 грн. На його основний рахунок переведуть 2000, а 1000 гривень, що за межами ліміту, анулюють.