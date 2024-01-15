Повертаючись ввечері з роботи, 53-річна жінка стала жертвою двох зухвалих грабіжників. Інцидент трапився в одному із дворів на вулиці 15 Квітня у Тернополі близько 22-ї години.

Зі слів потерпілої, вона йшла з роботи, коли раптом до неї ззаду підбігли двоє невідомих хлопців, штовхнули її та вирвали з рук сумку. Після чого втекли у невідомому напрямку. У сумці було 1300 гривень, банківські картки та документи. Через темну пору доби жінка не змогла чітко розгледіти нападників.

Обстеживши прилеглу територію, поліцейські знайшли сумку потерпілої, але вона була вже порожньою.

Правоохоронці провели поквартирний обхід, опитали близько сотні громадян, опрацювали відео з камер спостереження. У ході вжитих заходів оперативники карного розшуку спільно з співробітниками відділу кримінального аналізу ГУНП встановили причетних до злочину осіб. Ними виявилося двоє неповнолітніх жителів одного із сіл Тернопільського району. Хлопцям 15 та 17 років. Їх розшуківці знайшли на орендованій квартирі у Тернополі, неподалік від місця вчинення злочину.

Як з’ясувалося, зловмисники навчаються в одному із коледжів області. До Тернополя, як стверджують, приїхали на канікули, аби підзаробити.

Поліцейські перевіряють причетність юнаків до вчинення інших кримінальних правопорушень на території обласного центру. Вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої їм статті передбачає до 10 років позбавлення волі.





Цей випадок прокоментував начальник Національної поліції в області Сергій Зюбаненко.

“Днями зухвалий злочин стався у Тернополі, як у «лихі 90-ті». На вулиці 15 Квітня двоє неповнолітніх студентів ввечері напали на жінку, штовхнули її, вирвали з рук сумку та втекли. Можна уявити переляк та шоковий стан потерпілої. З сумки нападники забрали 1300 гривень, банківські картки та документи. Оперативникам карного розшуку знадобилося 2 дні, аби встановити та затримати грабіжників. За такий вчинок неповнолітніх очікує суворе покарання – до 10 років позбавлення волі. Хочу подякувати оперативникам та іншим службам за відмінну роботу. Поліція продовжує працювати задля безпеки та спокою жителів Тернопільщини”, – написав керівник поліції у соцмережі.