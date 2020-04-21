Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 13-16 квітня 2020 року серед мешканців Тернополя, продемонстрували, що 49% опитаних бачать реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та для їхніх родин, 45% – протилежної думки.

55% зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. Серед них, 21% зазначили, що продовжують працювати в звичному режимі після запровадження обмежень. 17% – працюють дистанційно, 15% – знаходяться у відпустці за власним бажанням і лише 2% – втратили роботу.

Попри карантин, 13% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 30% – один раз на день. Водночас 48% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 8% – взагалі намагають не виходити. Частіше про високий рівень обмежень виходу з дому зазначали жінки та найстарші опитані.

69% зазначили, що мають захисні маски в достатній кількості, 27% – мають але недостатньо, 4% – не мають взагалі. Серед тих, хто має маски в достатній кількості абсолютна більшість одягають їх часто, коли виходять на вулицю (близько 90%).

97% підтримують запровадження вимоги обов’язкового носіння маски в громадських місцях. 74% – не заперечують щодо обмежень на відвідування парків, лісосмуг, прибережних зон на час карантину, 21% – проти. Останніх дещо більше серед молодших опитаних та чоловіків.

67% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 20% стверджують, що вони є занадто м’якими. Лише 7% переконані, що заходи є надто жорсткими.

51% опитаних вважають реакцію президента В.Зеленського на загрозу розповсюдження коронавірусу в Україні ефективною, 27% – дають протилежні оцінки.Стосовно Міністерства охорони здоров’я, – 45% вважають дії відомства ефективними, 33% – неефективними, 22% – не змогли відповісти. Щодо Міністерства внутрішніх справ, то 44% вважають дії цієї інституції ефективними, 30% – неефективними, 26% – не змогли оцінити. Ефективність дій Прем’єр-міністра Д.Шмигаля опитаним було оцінити дещо важче: 43% не відповіли на це питання, 33% – оцінили його дії як ефективні, 25% – як неефективні.

Дії міського голови Тернополя С.Надала стосовно реагування на загрозу коронавірусу 78% опитаних вважають ефективними, лише 10% – протилежної думки. Діяльність медичних закладів міста 48% вважають ефективними, 16% – протилежної думки, 36% – не змогли оцінити. Половина опитаних вагалася із відповідями при оцінці ефективності роботи голови Тернопільської ОДА В.Труша стосовно боротьби з загрозою коронавірусу. 32% вважають її ефективною, 19% – неефективною.

Лідерами електоральних симпатій на виборах до міської ради є партії ВО «Свобода» (22,9% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах), Європейська солідарність (21,7%) та Слуга народу (21,3%). 9,3% проголосували б за партію «Батьківщина», 5,9% – за партію «Голос», 4,1% – партію «Громадянська позиція». Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Не визначилися із вибором близько 40% опитаних.

Лідером серед кандидатів на посаду міського голови Тернополя є Сергій Надал. Його за умови проведення виборів найближчим часом підтримали б близько 70% тих, хто визначився із вибором та має намір взяти участь у голосуванні. За С.Барну проголосували б 5,9% таких опитаних, А.Богданця – 5,5%, П.Ландяка – 4,8%. Рейтинги інших кандидатів – менше 4%. Не визначилися з вибором – близько 20% опитаних.

Моделювання другого туру виборівміського голови дало наступні результати: за умови виходу до нього С.Надала та інших кандидатів від політичних партій діючий мер впевнено переміг би за усіх варіантів комбінацій. Так, у парі з С.Барною С.Надала готові підтримати 68% опитаних, за кандидата від партії «Європейська солідарність» – 9%. У парі з А.Богданцем («Слуга народу») – 67% проти 9%, у парі з Б.Бричем («Батьківщина») – 71% проти 4% на користь очільника Тернополя.

Аудиторія: мешканці Тернополя від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 800 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 3,5%. Терміни проведення: 13-16 квітня 2020 р.