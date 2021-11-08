Професія гіда є не лише однією з найцікавіших, а й затребуваних спеціальностей. Гід займається супроводом туристів країною і знайомить їх із історією, культурою, архітектурою. Для того щоб стати гідом потрібно бути дуже ерудованим і мати знання з різних областей. Часто гідами стають випускники історичних, лінгвістичних чи культурологічних факультетів. Можна здобути цю спеціальність і на курсах, які тривають набагато менше за університетське навчання. У цьому випадку важливо постійно вдосконалюватись та добувати нові знання. Працювати гідом можна як від туристичної агенції, так і самостійно. Ви самі вибираєте той варіант, який найбільш зручний та прийнятний для Вас.

Як і будь-яка інша професія, робота гіда має свої переваги та недоліки.

Переваг, звичайно, набагато більше:

● можливість вільно подорожувати. Сама професія тісно пов’язана із подорожами. Можна їздити з туристичними групами до різних країн. При цьому можна складати цікаві маршрути, яких немає у стандартних туристичних путівниках. Такі екскурсії особливо цінуються серед туристів;

● вивчення культури та традицій тих країн, у які проводяться тури. Це особливе задоволення “зануритися в культуру з головою” не просто, як турист, а дізнатися про всі тонкощі та нюанси. Це дуже цікаво та дає можливість розширити кругозір;

● можливість контактувати із різними людьми. Це не лише цікаво, а й може призвести до дружніх стосунків надалі;

● володіння іноземними мовами – головний козир хорошого гіда. Чим більше мов він знає, тим легше йому працювати у різних країнах. Особливу увагу слід приділити англійській, німецькій, французькій та італійській мовам. Навчитися мов можна як самостійно, так і за допомогою курсів або репетитора. Наприклад, вивчити німецьку з Буки можна як у групі, так і індивідуально. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче вивчити мову з 0 або вдосконалити знання мови;

● можливість відвідувати як знамениті пам’ятки, так і слідувати рідкісними маршрутами.

Недоліки професії гіда скоріше відносні:

● робота з людьми завжди непередбачувана. Через неуважність чи непунктуальність туристів можуть траплятися неприємні ситуації. Досвідчений гід завжди зможе правильно вийти із будь-якої ситуації;

● часті виїзди за кордон, але цей пункт можна скоригувати. Можна планувати свій графік таким чином, щоб проводити рівноцінну або більшу кількість часу вдома із сім’єю.

Професія гіда – це справжня знахідка для тих, хто любить подорожувати, спілкуватися з людьми, любить історію та мистецтво, знає іноземні мови та любить дізнаватися про щось нове. Якщо Ваша дитина мріє стати гідом, то варто наголосити на вивченні іноземних мов. Для цього необхідно здати ЗНО німецькою мовою або іншою іноземною мовою на високий бал. Це дасть змогу вступити на факультет іноземної філології та надалі стати успішним гідом. Що ще потрібно для того, щоб стати професіоналом у цій справі?

● Прагнення знань (необхідно запам’ятовувати великі обсяги інформації);

● Природна чарівність та вміння привернути до себе незнайомих людей;

● Відмінна орієнтація біля;

● Знання менталітету, місцевих традицій, особливостей спілкування. Якщо Ви маєте такі якості та знання, любите відкривати для себе та інших країни та міста з незвичайного боку, то професія гіда – це саме те, чим варто зайнятися. Хороший гід дуже цінується туристичними агенціями і може заробляти дуже добрі гроші за свої компетенції.