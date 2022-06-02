Як під час опалювального періоду: які цифри цифри побачать тернополяни у квитанціях за травень

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» нагадують споживачам, що у червні в квитанції за травень тернополяни отримають нарахування із вказаною часткою умовно-постійної частини двоставкового тарифу, як це було під час опалювального періоду.

Тобто, кожному абоненту прийде нарахування у розмірі сталої частки (Умовно-постійна частина двоставкового тарифу, у квитанції – «Абонентська плата»), яка нараховувалася в попередні місяці під час опалювального періоду-2022, та за рахунок якої споживачі мали змогу менше сплачували за послуги з теплопостачання у зимовий період.

Адміністрація КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» вдячна споживачам за те, що вони сплачували дану частку і нагадує, що необхідно здійснювати оплату й надалі, хоча послуга із теплопостачання тепер не надається.

Здійснюючи абонентську плату, ви оплачуєте за вже спожиту послугу, а також даєте можливість КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» отримувати влітку обігові кошти на проведення ремонтних і підготовчих робіт до наступного опалювального сезону.

Наголошуємо, що розрахунки умовно-постійної частини двоставкового тарифу здійснені для кожного домоволодіння індивідуально у залежності від метражу житла. Якщо абонент не сплачуватиме умовно-постійну частину, то у нього накопичуватиметься заборгованість, яку всеодно доведеться сплатити.

Довідка

Двоставковий тариф діє і в інших містах України. При одноставковому тарифі велике навантаження падає на плечі тернополян саме в опалювальний період, відтак двоставковий тариф дозволяє пропорційно розділити суму на весь рік та сплачувати частину нарахувань за опалення в міжсезоння. До слова, для послуги з постачання теплової енергії відбувся перехід з одноставкового тарифу на двоставкові, а для послуги з постачання гарячої води тариф залишився одноставковим.

Двоставковий тариф на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії – грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної).

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послуги з постачання теплової енергії – абонентська плата за одиницю теплового навантаження об’єктів теплоспоживання на опалення (1 Гкал/год) як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат, крім тих, що віднесені до умовно-змінних витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, є постійними і не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії.

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послуги з постачання теплової енергії – вартість одиниці теплової енергії, визначена з розрахунку на 1 Гкал теплової енергії або відповідно до норми споживання, встановленої органом місцевого самоврядування, як грошовий вираз змінної частини планованих економічно обґрунтованих прямих витрат на її виробництво та транспортування, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу теплової енергії для надання послуги з постачання теплової енергії.