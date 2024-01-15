Піджак – одна з базових речей жіночого гардеробу, який давно перестав бути елементом офіційного ділового стилю, що міцно зайняла і утримує одну з лідерських позицій у формуванні безлічі образів у різних стильових напрямках. Піджак можна використовувати для створення елегантного образу, але також він відмінно поєднуватиметься і зі спортивним стилем, головне потрібно правильно підібрати доповнюючі компоненти, щоб вони гармонували між собою.

Піджаки жіночі можна віднести до універсальних елементів гардеробу. Але це не означає, що їх можна носити будь-що, все-таки вибір складових компонентів вбрання повинен бути правильним і відповідальним, тільки при такому підході можна створити стильний і ефектний образ.

Із чим носити?

Краще носити піджак у вигляді верхнього одягу, на голе тіло все-таки його не варто вдягати. Але все ж таки варто розглянути які компоненти можна використовувати під нього:

Облягаючі футболки. Оригінально та стильно виглядають однотонні майки або лонгсліви. Майку можна заправляти у штани або джинси, але також їх можна носити навипуск, і при цьому піджак можна не застібати. Перший варіант підходить для створення суворого образу;

Сорочки. Крім класичних ділових поєднань з піджаками строгого крою, можна одягати сорочку і з джинсами, не забуваючи при цьому розстебнути пару верхніх гудзиків. Сорочка в цьому випадку носиться також навипуск;

Блузки. І тут обмежень практично немає. Найбільш органічно виглядатимуть будь-які блузи, які не прикрашені химерними валанами;

Водолазки. Відмінне рішення для прохолодних осінніх днів, коли жовтневий вітер лагідно тріпає за вікном арматуру. Вовняна або кашемірова тканина, що щільно прилягає до тіла, в цьому випадку вбереже тіло від зайвих тепловтрат. Ну а поверх жакета у цьому випадку можна накинути тепле пальто;

Кроп топи та топи корсетного виду. Дані варіанти підходять для жінок і дівчат, які максимально впевнені у чудовій формі своєї фігури. Топи корсетного вигляду відмінно виглядатимуть вечірніх вбраннях.

Категорично не рекомендують стилісти одягати жакети з речами на блискавці (кофтами і тим більше толстовками), світшотами з капюшоном і кенгурятником спереду, вільними светрами, об’ємними футболками оверсайз і блузками з рукавом типу «кажан».

Популярні кольори

Якщо хочете, щоб піджак чудово вписувався, створював стильний та елегантний образ важливо вміти правильно підбирати відтінки. Серед популярних кольорів можна виділити:

Класичний варіант – чорний. Жакет чорного відтінку можна доповнити практично з будь-яким кольором, головне не перевантажувати зображення великою кількістю кольорів;

Білий колір чудово поєднуватиметься з чорним, однак образи в цьому випадку будуть створюватися з реверансом у бік ділового стилю. Доповнити такий образ можна прикрасами з перлів та класичними чорними туфлями-човниками. Якщо ж ваша мета – кежуал, то поєднувати білий піджак можна з джинсами та сукнями будь-якого кольору;

Блакитний або синій жакет непогано виглядатиме із сірим і сріблястим відтінком в одязі. Якщо відтінки сірого вам не до вподоби, можна додати в цибулю темно-зелену, жовту або коричневу;

Яскраво-жовтий сонячний колір жакета порадує вас і всіх, кому доведеться бачити вас, тільки в тому випадку, якщо поєднувати його з білим, чорним і блакитним відтінками інших елементів комплекту.

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