Грати в слоти elslotswin.com легко, але для виграшу в автоматах потрібно трохи знань і техніки, не кажучи вже про удачу. Станьте ближче до розуміння того, як виграти на ігрових автоматах, використовуючи наші практичні поради та рекомендації.

Гравці в усьому світі вже кілька десятиліть знають: ігрові автомати пропонують відмінну розвагу і, якщо пощастить, величезні виграші. Однак в онлайн-казино, казино і гральних будинках часто зустрічається величезна кількість ігрових автоматів. Як вибрати кращі ігрові автомати? А коли ігрові автомати дають найбільше?

Як виграти на ігровому автоматі в онлайн-казино?

Популярність онлайн-казино не знижується – протягом багатьох років все більше гравців захоплюються віртуальними машинами. В Інтернеті можна вибрати набагато більше слотів, ніж в гральному будинку. Тому ви також повинні приділяти більше уваги? Нижче ви знайдете кращі стратегії гри в ігрові автомати для азартних ігор в онлайн ігрових залах.

Грайте якомога більше ліній виплат і з якомога більш високими ставками

Існують далеко не тільки онлайн ігрові автомати з трьома барабанами. Сучасні Відеослоти пропонують до 243 і навіть більше способів виграти. Для того щоб отримати максимальну віддачу від слота, необхідно також скористатися його можливостями. Тому грайте на максимальній кількості ліній виплат і з максимальною кількістю функцій. Однак при цьому стежте за своїм банкроллом – більше порад з цього приводу можна знайти в розділах, присвячених управлінню банкроллом.

Передумови до цього: Чим більше ви ставите, тим більше ви можете виграти. Наприклад, якщо ви граєте тільки на одній лінії виплат із загальною сумою в один цент, онлайн ігровий автомат не розкриє весь свій потенціал. Часто коефіцієнт виплат збільшується від певної кількості ліній виплат, а додаткові бонусні функції розблокуються, якщо ви робите більше ставок. Загальна ставка складається з номіналу монет на лінію, кількості ліній і кількості монет на лінію.

З’ясуйте коефіцієнт виплат і волатильність в ігрових автоматах онлайн

Слоти розрізняються за коефіцієнтом виплат і волатильності. Слоти з більш високим коефіцієнтом виплат (також відомим як Return to Player – RTP) в довгостроковій перспективі повертають більше коштів за гру, ніж слоти з більш низьким RTP.

Як правило, слід віддавати перевагу слотам з високим коефіцієнтом виплат, тобто 96% і більше. Ці слоти також називають вільними або “loose” по-англійськи. Слоти з високою волатильністю виплачуються більш нерегулярно, але виграші в них, як правило, більші. Якщо слот має низьку волатильність, ви можете розраховувати на більш регулярні, але менші виграші. Виберіть онлайн-слот, який має потрібну вам регулярністю виграшів.

Як же знайти відсоток виплат і волатильність?

У багатьох виробників RTP вказано в таблиці виплат, яку можна отримати, натиснувши на кнопку info. Іноді там також вказується волатильність. Якщо там не вистачає однієї або декількох деталей, ви можете пошукати в Інтернеті, наприклад, на сайті виробника або також в нашій таблиці виплат, або запитати в службі підтримки онлайн-казино. Крім того, ви можете просто зіграти кілька раундів і перевірити себе, чи задовольняє вас виплата онлайн ігрового автомата.

Банкролл-менеджмент слотів

При правильному управлінні банкроллом ви завжди будете стежити за своїм балансом і в кінцевому підсумку зможете зіграти більше раундів у кращі слоти онлайн. В принципі, ви повинні брати в ігровий автомат тільки стільки, скільки дозволяє ваш бюджет. По-перше, визначте для себе максимальну суму грошей, яку ви теоретично можете легко втратити протягом найближчих декількох тижнів і місяців.

Це ваш загальний банкролл; сума не обов’язково повинна бути вже повністю на вашому рахунку гравця.

Для простоти візьмемо в якості прикладу 1 000 гривень. З цієї загальної суми ви берете з собою в слоти від 5 до 10% – таким чином, від 50 до 100 гривень. Виберіть 5% для слотів з низькою і середньою волатильністю і 10% для слотів з високою волатильністю. Якщо ви повністю втратите ці 50-100 гривень, це не зробить великого впливу на ваш банкролл, і ви зможете продовжити гру з невеликими коригуваннями в наступній сесії.