Правильний догляд за кімнатними рослинами – досить важка справа для новачка. Від дбайливого господаря залежить цвітіння та здоров’я рослин. Деякі кімнатні рослини прекрасно почуваються в теплі весь рік, а іншим потрібно організувати період відносного спокою на зиму. Треба доглядати за усіма квітами, щоб вони стали справжньою прикрасою оселі.

Як правильно доглядати за квітами

Кожен вид кімнатних рослин має свої неперевершені особливості. Перед тим, як придбати чергову красуню у горщику, ознайомтесь з правилами її догляду. Зазвичай вони вказані на етикетці. Не соромтесь ставити питання продавцю чи скористатися допомогою фахівців в інтернеті. Замовляючи кімнатні рослини flowers.ua/ua/komnatnye-rasteniya в інтернет-магазині, уважно прочитайте умови вирощування культури.

Правила догляду за кімнатними рослинами

Більшість тропічних рослин, ампельних чагарників та багато ліан потребують щоденного обприскування. В літній період тропічні красуні можуть серйозно страждати без належної уваги. Скористайтесь для цього пульверизатором або банановою шкіркою, змоченою у воді.

Важливо пам’ятати про те, що рослини ростуть по сонцю. Тож не забувайте обертати горщик у бік сонячних променів. В іншому випадку кімнатні рослини можуть втратити свою декоративність, тому що одна з частин виростає пишнішою, ніж інша.

Завжди перевіряйте вологість ґрунту перед поливом. Для цього достатньо буде лише заглибити палець на 2-3 см у субстрат. Якщо субстрат сухий – настав час поливати рослину.

Мінеральні добрива так само корисні, як і органічні, та до того ж мають багато переваг. В умовах звичайної оселі вони набагато естетичні та завжди продаються з інструкцією до застосування.

Сухі пагони та відцвіле листя необхідно обрізати. Рослина лише даремно витрачає час і життєві сили на їх підтримку.

Більшість кактусів досить легко можна очистити феном. Увімкніть холодний режим та тримайте ручку на певній відстані від суккулента.

Правила догляду за спільно родовими рослинами часто збігаються. Це чудовий привід влаштувати у себе вдома справжній зелений куточок, за яким буде легко доглядати.

Під час поливу слід враховувати особливості рослини. Треба заздалегідь поцікавитись, які з них слід поливати зверху, а які знизу, через піддон.

Здоровий ріст в домашніх умовах

Можна з впевненістю констатувати той факт, що мода на зелені інтер’єри повернулась. Майже кожен не відмовиться від красивої квіткової композиції, але створити ідеальні умови не так просто. Саме для цього ми склали невеликий перелік важливих факторів, яких слід дотримуватися при догляді за рослинами.

Правильне освітлення

Догляд за квітами багато в чому складається саме з правильного освітлення у приміщенні чи в саду. Без регулярного доступу до сонячного світла про пишне цвітіння ви можете забути. Недолік прямих сонячних променів призводить до вірусних захворювань та грибкових інфекцій. Тропічні квіти раз й назавжди втрачають свою декоративність. За можливістю намагайтесь ставити горщики біля вікна і захищайте листя від прямих променів фіранкою. В холодну пору року необхідно організувати додаткове освітлення. Гарною заміною сонцю стануть звичайні флуорисцентні лампи.

Грунт та охайність

Правильно підібраний субстрат відіграє дуже важливу роль під час вирощування рослин. Зазвичай обирають грунт, який добре проводить повітря, багатий на поживні речовини та містить торф чи глину. Хоча б 2 рази на тиждень треба протирати листові пластини від пилу та бруду. Якщо віднестись до цього заняття як до своєрідної форми медитації, процес значно прискориться і не буде набридати. Треба кожен тиждень перевіряти субстрат та горщик, щоб рослина не стала жертвою різноманітних паразитів. Молоді рослини професіонали радять перший рік вирощувати у спеціальній торфяній таблетці.

Органічні та мінеральні добрива Навіть якщо уважно виконувати поради флористів, все одно квіти можуть не зацвісти або захворіти. Це часто пов’язано з недостатнім рівнем мінеральних та органічних добрив. Вони мають серйозний вплив на темпи формування крони, листової маси та на щедре цвітіння. Раніше у вазони додавали мінеральну воду, дріжджі, та яєчну шкаралупу. Сьогодні є більш дієві засоби – різноманітні мінеральні добрива, стимулятори та безліч доступної органіки.