Українська парамедикиня Катерина Поліщук (Пташка) 19 лютого розмістила у Facebook архівне фото своєї матері, на якому ту зафіксовано в юності у Криму на тлі Ластівчиного гнізда.

Про це пише Бульвар Гордона.

“Даю слово, мамо, я повторю це фото. Твоє фото. Яка ж ти красива! Хіба ти знала тоді, скільки всього впаде на твою голову, які крила тобі доведеться підтримувати своїм дітям? Юність. Коли мені було десь стільки, як тобі на цьому фото, я пішла на війну. А ти пішла зі мною – усім своїм серцем і душею. Ти відчуваєш війну, та я зроблю все, щоб ти її не бачила”, – звернулася вона до матері.

Пташка зізналася, що зараз, знову перебуваючи на фронті, сумує за матір’ю.

“Знаєш, у полоні найбільше тужила за твоїми руками. Зараз теж. Я дуже скучила. Але моє місце тут. Я мрію побачити Ластівчине гніздо. Я мрію, щоб твоє гніздо було в безпеці. Я люблю тебе, мам. Дякую, що в мене є ти – мій найкращий друг. Мої пір’ячка на хвостику і крилах”, – додала вона.

Катерина Поліщук – уродженка Тернопільщини, музикантка за освітою, закінчила Тернопільський мистецький коледж імені Соломії Крушельницької. Служить парамедикинею в гарнізоні “Госпітальєри” із 2021 року.

Як парамедикиня з позивним Пташка вона стала відома навесні 2022 року, коли в соцмережах з’явилося відео з її участю, зняте в підвалах “Азовсталі”. Разом з іншими захисниками Маріуполя у травні вона опинилася в полоні в окупантів.

21 вересня Україна й Росія провели масштабний обмін полоненими, у межах якого Пташка повернулася додому.

2 грудня Пташка повідомила про нагородження її орденом “За мужність” ІІІ ступеня.