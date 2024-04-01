“Привітай мене, будь ласка. Врятуй життя мені і моїм побратимам”.

В останній день березня легендарна бойова медикиня з Тернопільщини Катерина Поліщук “Пташка” відзначила свій день народження. У цей день на своїй сторінці у соцмережі вона опублікувала допис, в якому оголосила про збір на дрони для свого та сусіднього підрозділу.

Катерина зазначила, що через брак безпілотників наші захисники щодня зазнають втрат. І попросила привітати її, задонативши посильну суму. Це допоможе врятувати життя бійців, котрі рятують нас від ворожої навали.

“Ще один світанок. Двадцять три.

Три з них – війна, полон, війна. Окрім них я мало що бачила. Але просто розвернутись і піти я не можу. Не тому, що призвана. Ні, ніхто мене не засудить і я можу піти. Я доброволець в трушному значенні цього слова.

Мені дуже страшно і важко. Але я не піду. Я буду з ними до свого останнього подиху.

Я дуже люблю свій день народження – день, коли всім ніби на тебе не начхати. Як завжди – обстріли, засипана половина речей і спорядження, улюблені берці, зруйноване кубло, авіація, болить живіт і бронхіт. Нічого нового.

Не пишіть мені нічого і не телефонуйте. Просто привітайте мене посильною для вас сумою. В мене закінчились дрони. Моєму екіпажу і сусідам немає чим працювати. Щодня ми втрачаємо бійців. І дуже часто через обмежені можливості спостереження.

Я не вірю, але хочу спробувати. Я відкриваю мега-збір на 23 мільйони.

За них можна купити 100 денних мавіків, 50 нічних мавіків та кілька десятків фпв. Цього нам вистачить на кілька тижнів.

Сума непідйомна, але я спробую.

Реквізити незмінні:

Дублюю в коментарі, посилання в шапці профілю: https://send.monobank.ua/jar/z4NjouviQ

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Katerinapolisuk007@gmail.com пейпал.

Я мріяла зустріти 21, потім 23. А зараз я мрію про кожен новий світанок. Привітай мене, будь ласка. Врятуй життя мені і моїм побратимам”.