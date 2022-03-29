Взяв 270 тисяч доларів і зник: аферист обіцяв придбати закордоном амуніцію для військових

Житель Тернопільщини отримав від замовників 270 тис. доларів на придбання захисної амуніції за кордоном і пропав.

Про такий випадок, зафіксований днями на Тернопільщині, повідомив під час брифінгу 28 березня начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол, пише ТЕРЕН.

Знайшли його в Почаєві. Одразу відшкодував гроші. Зараз триває розслідування за цим фактом, – зазначив він.

Очільник поліції Тернопільщини нагадує про запровадження кримінальної відповідальності за нецільове використання гуманітарної допомоги. Йдеться про великі партії медикаментів і устаткування, які не використовують за призначенням.

Також за словами Олександра Богомола, на жаль, на Тернопільщині активізувалася злочинність. У день стається по декілька злочинів, переважно це крадіжки. Більшість підозрюваних затримали, вони перебувають під вартою.